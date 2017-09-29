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События

Спутник AsiaSat-9 вышел на орбиту

Фото: © Фото с сайта federalspace.ru

Спутник AsiaSat-9 вышел на орбиту

ИА «РОСБАЛТ» 29 сентября 2017г., 10:02

«Роскосмос» сообщил о выводе китайского спутника на орбиту

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Китайский спутник связи AsiaSat-9 отделился от разгонного блока «Бриз-М» и выведен на орбиту.

«Есть отделение космического аппарата от разгонного блока», — сказал собеседник агентства.

Накануне в 21:52 мск с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя «Протон-М», разгонного блока «Бриз-М» и космического аппарата AsiaSat-9. Это третий пуск ракеты-носителя «Протон-М» за полтора месяца. Предыдущие два состоялись 17 августа и 11 сентября 2017 года.

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Москва-Инфо

   