Китайский спутник связи AsiaSat-9 отделился от разгонного блока «Бриз-М» и выведен на орбиту.

«Есть отделение космического аппарата от разгонного блока», — сказал собеседник агентства.

Накануне в 21:52 мск с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя «Протон-М», разгонного блока «Бриз-М» и космического аппарата AsiaSat-9. Это третий пуск ракеты-носителя «Протон-М» за полтора месяца. Предыдущие два состоялись 17 августа и 11 сентября 2017 года.

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