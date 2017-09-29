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События
Спутник AsiaSat-9 вышел на орбиту
«Роскосмос» сообщил о выводе китайского спутника на орбиту.
Китайский спутник связи AsiaSat-9 отделился от разгонного блока «Бриз-М» и выведен на орбиту.
«Есть отделение космического аппарата от разгонного блока», — сказал собеседник агентства.
Накануне в 21:52 мск с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя «Протон-М», разгонного блока «Бриз-М» и космического аппарата AsiaSat-9. Это третий пуск ракеты-носителя «Протон-М» за полтора месяца. Предыдущие два состоялись 17 августа и 11 сентября 2017 года.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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