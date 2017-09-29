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Происшествия

«Вид на Ревель» вернется в Россию благодаря Интерполу

Фото: © Фото с сайта мвд.рф

«Вид на Ревель» вернется в Россию благодаря Интерполу

ИА «РОСБАЛТ» 29 сентября 2017г., 10:08

Картина Айвазовского снята с торгов

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В Швейцарии сняли с торгов картину Ивана Айвазовского, похищенную в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома KOLLER выставлена картина И.К. Айвазовского «Вид на Ревель», написанная в 1845 году (оригинальное название — «Море»). Полотно было похищено из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 году.

В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная культурная ценность оценочной стоимостью более 1 млн долларов США была снята с аукционных торгов. В настоящее время совместно со швейцарской стороной проводится работа, направленная на возвращение картины в Россию.

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