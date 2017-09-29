Политика
СБ ООН принял решение об обеспечении безопасности в процессе возващения беженцев из Мьянмы
Антониу Гутерреш акцентировал внимание членов Совбеза на создании условий для возвращения беженцев.
Совет Безопасности ООН провел заседание по ситуации в Мьянме, которую из-за столкновений покинули сотни тысяч мусульман-рохинджа.
Выступая перед членами Совбеза, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости обеспечить условия для возвращения беженцев, которые переселяются на территорию Бангладеш.
«Я прошу членов Совета Безопасности поддержать мой призыв к тому, чтобы все, кто бежал в Бангладеш, мог воспользоваться правом на безопасное, добровольное и достойное возвращение в свои дома», — заявил Гутерреш, которого цитирует пресс-служба ООН.
По последним данным ООН, число беженцев из Мьянмы в Бангладеш за последний месяц превысило 500 тыс. человек, а за все время столкновений с 25 августа достигло 700 тыс.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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