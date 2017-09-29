Сенат США на голосовании в четверг единогласно поддержал кандидатуру экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России вместо ушедшего в отставку Джона Теффта.

Согласно сообщению Сената в официальном Twitter, голосование прошло в конце заседания по упрощенной процедуре.

«Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации», — гласит сообщение.

«Данный пост требует знаний и опыта, и я не сомневаюсь, Джон — оптимальный кандидат для этой работы», — заявил сенатор от штата Юта Оррин Хэтч.

Ранее кандидатуру Хантсмана, выдвинутого президентом Дональдом Трампом, утвердил комитет сената США по иностранным делам.

Бывший посол США в России Джон Теффт в четверг покинул Москву и заявил, что уходит на пенсию.

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