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Персона

На пост посла США в России назначен Джон Хантсман

Фото: © Фото с сайта Госдепартамента США

Джон Хантсман

На пост посла США в России назначен Джон Хантсман

ИА «РОСБАЛТ» 29 сентября 2017г., 10:32

На вчерашнем заседании в сенате США это решение принято большинством голосов

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Сенат США на голосовании в четверг единогласно поддержал кандидатуру экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России вместо ушедшего в отставку Джона Теффта.

Согласно сообщению Сената в официальном Twitter, голосование прошло в конце заседания по упрощенной процедуре.

«Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации», — гласит сообщение.

«Данный пост требует знаний и опыта, и я не сомневаюсь, Джон — оптимальный кандидат для этой работы», — заявил сенатор от штата Юта Оррин Хэтч.

Ранее кандидатуру Хантсмана, выдвинутого президентом Дональдом Трампом, утвердил комитет сената США по иностранным делам.

Бывший посол США в России Джон Теффт в четверг покинул Москву и заявил, что уходит на пенсию.

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