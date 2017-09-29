Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор по инициативе американской стороны.

Как сообщает пресс-служба немецкого кабмина, спустя несколько дней после выборов в бундестаг Трамп решил выразить Меркель поздравления с победой ее коалиции ХДС/ХСС.

«Американский президент поздравил канцлера с итогами выборов в бундестаг и очередным мандатом на формирование правительства», — гласит заявление.

Выбор других тем разговора, очевидно, был продиктован Вашингтоном, так как речь шла об «излюбленных» Трампом Иране и КНДР. Так, стороны в очередной раз договорились усилить дипломатическое и политическое давление на Пхеньян и использовать все мирные средства для решения проблемы.

«Центральной темой разговора стал нынешний кризис вокруг КНДР. Канцлер подчеркнула, что все средства для мирного решения конфликта должны быть использованы. В этой связи канцлер и президент выразили согласие, что дипломатическое и политическое давление на режим в КНДР должно быть усилено», — говорится в заявлении пресс-службы.

Говоря об Иране, Меркель и Трамп заявили о его негативной роли в разрешении конфликтов в Сирии и Ливане, а также в ситуации вокруг Израиля.

«Канцлер и президент выразили общее мнение, что негативная роль Ирана, как в Сирии или в Ливане, так же, как и продолжающееся со стороны Ирана непризнание государства Израиль, неприемлемы», — говорится в заявлении.

Лидеры ФРГ и США указали на «несовместимость с решением СБ ООН» ракетной программы Ирана и необходимость «максимально единой реакции со стороны международного сообщества» по данному вопросу.

Согласно предварительным результатам, консервативный блок Меркель ХДС/ХСС победил на выборах в Бундестаг, набрав 33% голосов избирателей. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии — 20,5% голосов. Правую «Альтернативу для Германии» поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию Германии — 10,7%, Левую партию — 9,2%, «зеленых» — 8,9%.

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