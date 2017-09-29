Советник по национальной безопасности Мьянмы У Таунг Тун обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с приглашением посетить страну и охваченный столкновениями штат Ракхайн на фоне обеспокоенности организации большим потоком беженцев из страны.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в стране, Тун подчеркнул, что визит в Мьянму поможет представителям ООН составить свое представление о происходящем.

«Представители дипломатического корпуса в Янгоне в сопровождении журналистов посетят север штата Ракхайна в понедельник. У них будет возможность получить информацию из первых рук о ситуации на месте. Я с радостью отмечаю, что правительство Мьянмы передало приглашение генеральному секретарю и заместителю генерального секретаря посетить Мьянму. Мы надеемся приветствовать их в ближайшее время», — заявил советник.

Главы нескольких управлений ООН должны были посетить штат Ракхайн в четверг, однако визит перенесли по неназванным причинам.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости обеспечить условия для возвращения беженцев, которые переселяются на территорию Бангладеш. По последним данным ООН, число беженцев из Мьянмы за сентябрь превысило 500 тыс. человек, а за все время столкновений с 25 августа достигло 700 тыс.

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