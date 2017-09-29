Будем здоровы

Всего 150 минут спорта в неделю способны продлить жизнь, снизив риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые факультета медицинских наук Саймона Фрейзера в Канаде.

Отмечается, что на сердце положительно действует любая физическая активность, и совсем не обязательно тратить деньги на дорогие абонементы в фитнес-клуб.

«Я хотел бы развеять ошибочное представление о том, что нужно тратить деньги на активность, — говорит доктор Скотт Лир, ведущий автор исследования и профессор факультета медицинских наук. — Наши результаты показывают, что неспортивная активность — работа, домашние обязанность, активная ходьба — также полезна для снижения риска преждевременной смерти и сердечных заболеваний».

Таким образом, даже уборка дома или получасовая прогулка во время обеда могут помочь предотвратить раннюю смерть и хронические заболевания.

Согласно исследованию, два с половиной часа еженедельных занятий спортом снижают вероятность преждевременной смерти на 28%, а угрозу сердечных заболеваний уменьшают на 20%.

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