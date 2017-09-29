Впервые после отставки Виктории Нуланд пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии занял Уэсс Митчелл, кандидатуру которого утвердил Сенат.

Таким образом, он стал первым чиновником на этой должности в администрации президента Дональда Трампа.

Голосование Сената по назначению Митчелла прошло в конце заседания о упрощенной процедуре.

В обязанности помощника будет входить, в том числе, курирование отношений с Россией и планирование политического курса Вашингтона в Европе.

Уэсс Митчелл ранее был одним из основателей и главой Центра анализа европейской политики (CEPE). В случае своего назначения он обещал надавить на Россию с целью «прекратить дестабилизирующие действия» на Украине, в Грузии и Молдавии.

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