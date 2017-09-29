Под угрозой отставки находятся главы Владимирской, Ивановской, Омской, Новосибирской и Мурманской областей, Алтайского и Приморского краев, Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, а также губернатор Санкт-Петербурга. Об этом говорится в экспертном докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», составленном холдингом «Минченко Консалтинг».

По мнению политологов, риск отставки есть в 66 российских регионах, из них в 15 вероятность увольнения высока. Так, в документе, который был составлен до уже произошедшей серии отставок глав регионов, упоминаются Самарская и Нижегородская области, Ненецкий автономный округ, чьи главы уже официально уволены, а также Красноярский край и Дагестан (руководители этих регионов объявили об увольнении).

Отмечается, что в числе территорий, где высок риск губернаторской отставки, и Санкт-Петербург. «Даже наличие устойчивого личного контакта и истории отношений с Владимиром Путиным не становится бессрочной индульгенцией», — отмечается в докладе.

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