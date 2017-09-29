США намерены отозвать большинства сотрудников своей дипмиссии на Кубе. Соответствующий меморандум, по их словам, уже направлен госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

По данным СМИ, решение станет ответом на «акустические атаки», которым на острове подверглись дипломаты из США. В итоге в республике останется только «основной персонал» дипмиссии.

Напомним, 27 сентября Тиллерсон провел беседу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Сообщалось, что глава Госдепа выразил озабоченность «акустическими атаками» на дипломатов. В свою очередь Гавана в очередной раз полностью отвергла нападения на представителей американской дипмиссии. Паррилья заверил Тиллерсона, что кубинские власти до сих пор не обнаружили каких-либо доказательств относительно причин возникновения нарушений здоровья, о которых сообщают американские дипломаты».​

По данным Госдепартамента, в августе от «акустических атак» пострадали работники посольства США — по меньшей мере у 21 человека были выявлены проблемы с нервной системой. Власти США обвинили в случившемся кубинское правительство, а Куба призвала США «не политизировать» ситуацию. CМИ пишут о возможной причастности к «атакам» на дипломатов «третьей стороны» — России, Ирана, КНДР и Венесуэлы, однако доказательства представлены не были.

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