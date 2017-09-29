Путешествие

Гостей ЧМ-2018 в Москве ждет специальная культурная программа. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, в культурную программу для гостей войдут экскурсии на двухэтажных автобусах, водные экскурсии и другие мероприятия.



«Что касается культурной программы, конечно, культурная программа для гостей чемпионата мира будет. Это и водные экскурсии, и экскурсии на двухэтажных автобусах, к которым москвичи привыкают, другие программы культурные. Так что, я думаю, будет чем заняться.

На Воробьевых горах будет установлен специальный экран, специальная площадка для болельщиков. С этого экрана будет картинка транслироваться по всему миру, так что будет чем заняться и любителям футбола, и тем, кто приедет в гости просто посмотреть город, отдохнуть», - сказал Сергей Собянин.

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