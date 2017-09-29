Реализация программы «Моя улица» не влияет на качество работы сотовой связи в столице.



По его словам, заявление СМИ о возможном ухудшении сотовой связи в Москве в связи с работами по программе «Моя улица» являются необоснованными.



«Никаких решений по ликвидации телекоммуникационного оборудования операторов сотовой связи на сегодняшний момент нет. В этой связи заявления о снижении качества обеспечения сотовой связи в городе не имеют под собой никаких оснований», - сказал руководитель Департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.



Также он добавил, что применяемые ранее методы размещения сетевого коммуникационного оборудования допускали наличие множества наружных подводок кабелей. Кроме того, отмечает глава департамент, при повышенной ветровой нагрузке подобные решения представляли угрозу безопасности. В ближайшее время совместно с операторами сотовой связи будет утверждена концепция размещения необходимого телекоммуникационного оборудования с точной адресной привязкой.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей