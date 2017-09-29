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Московская жизнь

Преобразования в уличной торговли не отразились на размещении 9/10 киосков

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Преобразования в уличной торговли не отразились на размещении 9/10 киосков

Информационный Центр Правительства Москвы 29 сентября 2017г., 13:44

Замена киосков продолжится до 2010 года

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Места размещения почти 85% киосков не изменились после проведения реформы стационарной уличной торговли, которая реализуется в Москве с 2010 года.

«Звучали тезисы, что цена стала выше, а места - неудобными. Порядка 85% павильонов остаются на своих местах. Цена формируется на прозрачных принципах, она понятна и видна предпринимателю», - сказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Немерюк.

С 2010 года на улицах города начали устанавливать киоски нового образца. Право на торговлю разыгрывается в ходе электронных аукционов. Замена нестационарных торговых объектов запланирована вплоть до 2020 года.

В настоящее время в столице установлено 9125 новых киосков. 

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