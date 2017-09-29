Россия «намеренно нарушает основанный на общих правилах международный порядок». «Мы должны вместе с нашими союзниками выступить в защиту этой международной системы», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Продолжающаяся агрессия России представляет нарастающую угрозу для наших соседей здесь в Эстонии, а также в Латвии, Литве и Польше.

И наш ответ должен быть четким и однозначным», — добавила британский премьер.

По ее словам, Британия будет и после Brexit сотрудничать со странами ЕС в обеспечении европейской безопасности. «Соединенное Королевство безоговорочно привержено обеспечению европейской безопасности, и мы будем и далее предлагать помощь и поддерживать страны — члены ЕС, которые окажутся жертвами вооруженной агрессии, терроризма, а также природных или техногенных катастроф», — резюмировала премьер-министр Великобритании.

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