Политика
На повестке дня в СБ давление на СМИ и проблемы в Сирии
Экономические проблемы и внутренняя жизнь страны также стали предметом разговора на совещании..
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза.
Обсуждались текущие внутрироссийские вопросы, связанные с
социально-экономическим развитием.
«Состоялось детальное обсуждение сирийской проблематики, в особенности положение дел вокруг Дейр-эз-Зора, в том числе с учетом состоявшегося накануне визита президента России в Турцию», — уточнили в пресс-службе.
«Затрагивалась также тема продолжающегося и порой нарастающего давления на российские СМИ в некоторых странах. Отмечена неприемлемость таких действий в их отношении», — добавили в Кремле.
Предыдущее совещание состоялось в середине сентября. Обсуждались ситуация в Сирии, вокруг КНДР, а также вопросы внутрироссийской повестки дня.
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