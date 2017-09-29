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Политика

На повестке дня в СБ давление на СМИ и проблемы в Сирии

Фото: © Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

На повестке дня в СБ давление на СМИ и проблемы в Сирии

ИА «РОСБАЛТ» 29 сентября 2017г., 14:35

Экономические проблемы  и внутренняя жизнь страны также стали предметом разговора на совещании.

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Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза.

Обсуждались текущие внутрироссийские вопросы, связанные с социально-экономическим развитием.
 
«Состоялось детальное обсуждение сирийской проблематики, в особенности положение дел вокруг Дейр-эз-Зора, в том числе с учетом состоявшегося накануне визита президента России в Турцию», — уточнили в пресс-службе.
 
«Затрагивалась также тема продолжающегося и порой нарастающего давления на российские СМИ в некоторых странах. Отмечена неприемлемость таких действий в их отношении», — добавили в Кремле.
 
Предыдущее совещание состоялось в середине сентября. Обсуждались ситуация в Сирии, вокруг КНДР, а также вопросы внутрироссийской повестки дня.

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