Путешествие

Два самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц государства, в пятницу вывезут пассажиров «ВИМ-Авиа» из Антальи. Об этом заявила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

«Специальный летный отряд «Россия» по поручению президента России направит два борта Ту-214 в Анталью для вывоза пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», — сказала Крылова.

Один борт должен был вылететь в 13:00 мск, второй — в 18:00. Самолеты будут обслуживаться в аэропорту «Внуково».

Специальный летный отряд «Россия» обеспечивает перевозку первых должностных лиц, среди которых — президент, премьер-министр, главы Совета Федерации и Госдумы, председатель Конституционного суда, генпрокурор, глава Следственного комитета.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов поручил резервировать блоки кресел на рейсах S7 и «Аэрофлота» для пассажиров «ВИМ-Авиа» и концентрировать борты на турецком направлении. По данным оперативного штаба, всего за вчерашние сутки перевезены почти 4 тыс. пассажиров. Более 2 тыс. перевезены бортами «ВИМ-Авиа», 1 тыс. 247 — другими российскими авиакомпании, 548 — иностранными авиаперевозчиками. На пятницу запланировано 36 рейсов: 22 регулярных и 14 чартерных. Из них 16 — это внутренние регулярные рейсы, шесть — международные регулярные, и 14 — международные чартеры.

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