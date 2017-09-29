Совет директоров российской госкорпорации «Роснефть» избрал своим главой бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Об этом журналистам после собрания акционеров в Петербурге сообщил сам Шредер. Он сменил на этой должности помощника президента России Андрея Белоусова.

Состав совдира расширился с девяти до 11 человек за счет включения Шредера и главы Минэнерго РФ РФ Александра Новака.

Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивала, что отрицательно относится к планам своего предшественника войти в правление российского нефтяного гиганта.

Шредер ранее возглавил комитет акционеров общества Nord Stream AG, занимающегося прокладкой нефтепровода "Северный поток".

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