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Пост главы совет директоров «Роснефти» занял Шредер
Акционеры приняли это решение в Санкт-Петербурге.
Совет директоров российской госкорпорации «Роснефть» избрал своим главой бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Об этом журналистам после собрания акционеров в Петербурге сообщил сам Шредер. Он сменил на этой должности помощника президента России Андрея Белоусова.
Состав совдира расширился с девяти до 11 человек за счет включения Шредера и главы Минэнерго РФ РФ Александра Новака.
Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивала, что отрицательно относится к планам своего предшественника войти в правление российского нефтяного гиганта.
Шредер ранее возглавил комитет акционеров общества Nord Stream AG, занимающегося прокладкой нефтепровода "Северный поток".берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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