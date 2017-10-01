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Образование/Карьера

Наставник или педагог?

Наставник или педагог?

01 октября 2017г., 13:02

5 октября в России отмечают День учителя – родительские комитеты, как и из года в год, собирают деньги на цветы и подарки, столичные педагоги слышат в свой адрес приятные, важные, а подчас и пафосные слова поздравлений.

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Но праздник пройдет, цветы завянут в вазах, а главные вопросы для современных и о современных учителях, увы, так и останутся неотвеченными:
– кем учитель должен быть для ребенка – второй мамой или лишь педагогом-предметником?

Как учителю справиться с эмоциональным выгоранием, неизбежным при такой нагрузке, и к 40 годам не превратиться в невротика?

И, наконец, чего ждут от сегодняшних учителей не родители и школьная администрация, а главные участники учебного процесса – дети?

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