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Образование/Карьера
Наставник или педагог?
5 октября в России отмечают День учителя – родительские комитеты, как и из года в год, собирают деньги на цветы и подарки, столичные педагоги слышат в свой адрес приятные, важные, а подчас и пафосные слова поздравлений..
Но праздник пройдет, цветы завянут в вазах, а главные вопросы для
современных и о современных учителях, увы, так и останутся неотвеченными:
– кем учитель должен быть для ребенка – второй мамой или лишь педагогом-предметником?
Как учителю справиться с эмоциональным выгоранием, неизбежным при такой нагрузке, и к 40 годам не превратиться в невротика?
И, наконец, чего ждут от сегодняшних учителей не родители и школьная администрация, а главные участники учебного процесса – дети?
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