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Московская жизнь

Для переселенцев нашли первые дома

Для переселенцев нашли первые дома

01 октября 2017г., 13:41

Московские власти намерены использовать 12 готовых домов на севере, востоке и западе Москвы, чтобы обеспечить быстрый старт программы реновации жилого фонда

.

Эти дома возведены по государственной программе «Жилище».

«Новые квартиры могут быть использованы для переселения москвичей, потому что их квартирография в целом соответствует квартирографии жилых домов, вошедших в программу реновации. В настоящее время эти дома приводятся в соответствие с требованиями улучшенной отделки и благоустройства территории, которые были утверждены городским правительством в августе текущего года. Как только эта работа будет закончена, туда переедут жители сносимых пятиэтажек», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что первые переселенцы могут появиться в этих домах уже в конце этого – начале следующего года.

Дома расположены по следующим адресам:

1. Дмитровское ш., 74, корп. 1
2. Бескудниковский бульвар,д. 11, к. 1
3. Бескудниковский бульвар,д. 13
4. Бескудниковский бульвар,д. 5
5. Бескудниковский б-р, д. 3
6. Дмитровское шоссе, д. 68
7. Щелковское шоссе, д. 74
8. 5-я Парковая ул., д. 62 Б
9. Ул. Красных Зорь, д. 59Б
10. Ул. Гжатская, д. 16, корп. 1
11. Проспект Вернадского, д.61, корп. 3
12. Проспект Вернадского, д. 69

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых будут построены многоквартирные дома для обеспечения волнового переселения по программе реновации. Туда попали 210 «стартовых» площадок в 75 районах Москвы на территории всех административных округов.

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