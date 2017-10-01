Эти дома возведены по государственной программе «Жилище».



«Новые квартиры могут быть использованы для переселения москвичей, потому что их квартирография в целом соответствует квартирографии жилых домов, вошедших в программу реновации. В настоящее время эти дома приводятся в соответствие с требованиями улучшенной отделки и благоустройства территории, которые были утверждены городским правительством в августе текущего года. Как только эта работа будет закончена, туда переедут жители сносимых пятиэтажек», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что первые переселенцы могут появиться в этих домах уже в конце этого – начале следующего года.

Дома расположены по следующим адресам:

1. Дмитровское ш., 74, корп. 1

2. Бескудниковский бульвар,д. 11, к. 1

3. Бескудниковский бульвар,д. 13

4. Бескудниковский бульвар,д. 5

5. Бескудниковский б-р, д. 3

6. Дмитровское шоссе, д. 68

7. Щелковское шоссе, д. 74

8. 5-я Парковая ул., д. 62 Б

9. Ул. Красных Зорь, д. 59Б

10. Ул. Гжатская, д. 16, корп. 1

11. Проспект Вернадского, д.61, корп. 3

12. Проспект Вернадского, д. 69

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых будут построены многоквартирные дома для обеспечения волнового переселения по программе реновации. Туда попали 210 «стартовых» площадок в 75 районах Москвы на территории всех административных округов.

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