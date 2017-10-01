В зоне теплоснабжения ПАО «МОЭК» более 70 тысяч зданий.



Из них около 33 тысяч — жилые дома. Во время подготовки к отопительному сезону сделали ремонт и провели профилактику на объектах централизованной системы теплоснабжения. Подготовили порядка 15,6 тысячи километров тепловых сетей и 10 058 тепловых пунктов.



Дополнительную информацию жители могут получить в управляющих компаниях, которые обслуживают их дома. Если горячая вода вытекает на поверхность или идет сильный пар, нужно позвонить на горячую линию по телефону: 8 (495) 539-59-59.



Поручение включить отопление столичные власти дали 28 сентября. По постановлению Правительства России, тепло пускают, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха опускается ниже плюс восьми градусов. Пока этот порог не был достигнут, но от москвичей уже начали поступать просьбы включить отопление.

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