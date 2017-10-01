Коллег из Республики Беларусь встретили в Строгино заместитель директора Ольга Афонькина и заместитель руководителя Учебного центра Аделина Пеганова.

Гости не только изучили работу центра госуслуг в действии, но и осмотрели Учебный центр – первое и единственное в России образовательное учреждение, готовящее специалистов центров госуслуг по собственным программам.

У гостей возникло множество вопросов: как устроено получение госуслуг в электронном виде, как происходит передача полномочий по предоставлению государственных услуг и даже – о планах стратегического развития центров. Ольга Афонькина уверенно ответила: «Центры госуслуг Москвы готовы постоянно меняться, чтобы оставаться удобными для жителей нашего города!»



Представители Словакии посетили центр госуслуг Тверского района, где им провели экскурсию руководитель центра Татьяна Леонова и начальник управления по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям Татьяна Майорова.

Расположенный в самом сердце столицы, центр, как и все 127 филиалов, располагает привычным для москвичей набором государственных услуг и сервисов. Иностранных гостей интересовало все: электронная очередь, перечень услуг, темпы роста развития сети в Москве.



По признанию иностранных коллег, в Словакии только начинается полноценное внедрение подобных учреждений. Основным препятствием стали сложности при создании единой информационной базы для разных ведомств и регионов. Гости выразили надежду, что Словакии удастся повторить успешный опыт Москвы.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей