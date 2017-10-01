Московская жизнь
Московские центры госуслуг налаживают взаимодействие со странами Восточной Европы
На прошедшей неделе московские центры госуслуг посетили делегации из Республики Беларусь и Словакии..
Коллег из Республики Беларусь встретили в Строгино заместитель директора Ольга Афонькина и заместитель руководителя Учебного центра Аделина Пеганова.
Гости не только изучили работу центра госуслуг в действии, но и осмотрели Учебный центр – первое и единственное в России образовательное учреждение, готовящее специалистов центров госуслуг по собственным программам.
У гостей возникло множество вопросов: как устроено получение
госуслуг в электронном виде, как происходит передача полномочий по
предоставлению государственных услуг и даже – о планах стратегического развития
центров. Ольга Афонькина уверенно ответила: «Центры госуслуг Москвы готовы
постоянно меняться, чтобы оставаться удобными для жителей нашего города!»
Представители Словакии посетили центр госуслуг Тверского района, где им провели экскурсию руководитель центра Татьяна Леонова и начальник управления по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям Татьяна Майорова.
Расположенный в самом сердце столицы, центр, как и все 127
филиалов, располагает привычным для москвичей набором государственных услуг и
сервисов. Иностранных гостей интересовало все: электронная очередь, перечень
услуг, темпы роста развития сети в Москве.
По признанию иностранных коллег, в Словакии только начинается полноценное внедрение подобных учреждений. Основным препятствием стали сложности при создании единой информационной базы для разных ведомств и регионов. Гости выразили надежду, что Словакии удастся повторить успешный опыт Москвы.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.