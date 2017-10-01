Одним из главных экспонатов выставки станет точная копия палатки знаменитого советского исследователя Арктики Ивана Папанина. Там находится стол путешественника, где стоят чашка, примус и другие предметы арктического быта. По углам палатки разложены костюмы и снаряжение. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли радиста – передать сообщение, воспользовавшись азбукой Морзе и специальным оборудованием.

Помимо копий, на выставке будут представлены предметы, привезенные учеными из реальных арктических экспедиций. Среди них – палатка, техническое оснащение, одежда и предметы обихода полярников с ледовой базы Борнео.

Этот дрейфующий ледовый лагерь был построен в 2000 году в непосредственной близости от Северного полюса. В арктическую экспозицию вошли авторские рисунки путешественников Федора Конюхова и Федора Решетникова, а также фотографии с яркими эпизодами из разных полярных экспедиций.

В центре выставки посетители смогут увидеть настоящее северное сияние. Его эффект создадут при помощи мультимедийного голографического экрана высотой 2,5 метра. Он создает трехмерные проекции ночного неба, переливающегося всеми цветами радуги. Рядом будут транслировать видеоролики, раскрывающие природу этого явления.

Зрительный зал с мягкими пуфами, где покажут фильмы о культуре и быте народов севера, разместится в настоящей яранге – традиционном жилище кочевых народов Севера, покрытом шкурами.

По понедельникам выставка «Русская Арктика» будет работать с 14:00 до 20:00, а в остальные дни – с 10:00 до 20:00. Выставка работает в Медиацентре парка «Зарядье». Стоимость билета без учета скидки для льготных категорий граждан – 250 рублей. Экспозиция открыта до 15 февраля следующего года.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей