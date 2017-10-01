Сегодня суперсовременные трамваи работают на 7 маршрутах, среди которых – № 7 и № 9, проходящие через площадь Тверская Застава.



«Уже более 10 миллионов пассажиров смогли оценить преимущества трамваев «Витязь-М», которые курсируют на востоке, северо-востоке и в центре столицы.

Мы получаем огромное количество позитивных откликов от москвичей. Главным образом жители города отмечают плавность хода и низкий уровень шума вагонов, большую вместимость и комфортную температуру в салоне», – прокомментировал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Новые трамваи вмещают до 260 пассажиров, в салоне расположено 60 мест для сидения. Вагоны оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.



Трамвайные вагоны «Витязь-М» российского производства впервые вышли на столичные улицы в марте этого года. Новый транспорт работает без турникетов вход осуществляется во все двери. Оплачивать проезд необходимо с помощью с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Для входа и выхода пассажиры пользуются специальными кнопками со световой индикацией на дверях.



По этим маршрутам можно прокатиться на новых трамваях:



• № 7 «Метро «Бульвар Рокоссовского» – Тверская Застава»

• № 9 «Нововоротниковский пер. Тверская Застава»

• № 11 «Останкино – 16-я Парковая улица»

• № 13 «Детский санаторий – Каланчевская улица»

• № 17 «Медведково – Останкино»

• № 19 «Каланчевская улица – Метро «Новослободская»

• № 25 «Останкино –Сокольническая Застава»

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