Московская жизнь
«Витязи» приехали в Москву
В столицу поступили первые 100 низкопольных трамваев «Витязь-М» из 300 вагонов, запланированных к поставке до конца 2019 года..
Сегодня суперсовременные трамваи работают на 7 маршрутах,
среди которых – № 7 и № 9, проходящие через площадь Тверская Застава.
«Уже более 10 миллионов пассажиров смогли оценить преимущества трамваев «Витязь-М», которые курсируют на востоке, северо-востоке и в центре столицы.
Мы получаем огромное количество позитивных откликов от москвичей. Главным образом жители города отмечают плавность хода и низкий уровень шума вагонов, большую вместимость и комфортную температуру в салоне», – прокомментировал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Новые трамваи вмещают до 260 пассажиров, в салоне
расположено 60 мест для сидения. Вагоны оборудованы системой климат-контроля,
спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки
мобильных устройств.
Трамвайные вагоны «Витязь-М» российского производства впервые вышли на столичные улицы в марте этого года. Новый транспорт работает без турникетов вход осуществляется во все двери. Оплачивать проезд необходимо с помощью с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Для входа и выхода пассажиры пользуются специальными кнопками со световой индикацией на дверях.
По этим маршрутам можно прокатиться на новых трамваях:
• № 7 «Метро «Бульвар Рокоссовского» – Тверская Застава»
• № 9 «Нововоротниковский пер. Тверская Застава»
• № 11 «Останкино – 16-я Парковая улица»
• № 13 «Детский санаторий – Каланчевская улица»
• № 17 «Медведково – Останкино»
• № 19 «Каланчевская улица – Метро «Новослободская»
• № 25 «Останкино –Сокольническая Застава»
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