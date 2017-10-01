Мода/Шоппинг

Только истинные модницы знают цену хорошему гардеробу. Но иногда бывает так, что все вещи приедаются, становятся какими-то скучными, безликими. И хотя это может быть лишь субъективное мнение, все равно душа жаждет обновки! Наш кошелек не всегда готов терпеть гардеробные капризы. Оплата счетов, покупка еды и бесконечные бытовые нужды – на все это приходится тратить деньги первостепенно. Наша личная бухгалтерия часто просто не включает в свою статью расходов обновки и приятные девичьи мелочи. Но разве может эта бесконечная математика понять душевные порывы шопоголика?



К счастью, для того чтобы заполучить обновку, совсем не обязательно тратить на это деньги. Есть как минимум четыре простых и доступных способов обновить гардероб, не потратив на это ни копейки!

Ты – мне, я – тебе

Когда-то, в нашем далеком детстве, мы очень часто менялись друг с другом. Менялись фантиками, наклейками, открытками и прочими мелочами. Как же грамотно тогда мы поступали! Прямо-таки были мудрыми бизнесменами! Жаль, что с возрастом мы утратили эту потрясающую привычку – меняться вещами друг с другом. А в реальности, у каждой девушки в шкафу висит как минимум 30% вещей, которые она надевает раз в полгода, или, и того хуже, и вовсе не носит. Но беда в том, что каждая девушка считает, будто она уникальна в своем «горе».

Поэтому все тихонько сидят, молчат и уныло стряхивают пыль с занимающих место в шкафу вещей. Как же это глупо и нелепо! Ведь то, что нам мало/велико, приелось или просто не с чем надеть, может радовать другого человека. Так зачем держать взаперти свои вещи? Может быть, есть смысл предложить их своим подругам, в обмен на что-то из их гардероба? Конечно, можно здесь найти массу отговорок, вроде того, что «у всех разные вкусы», «нам их одежда может не подойти или не понравится». Но ведь мы даже не попробовали!

Мы просто даже постеснялись им это предложить. Что ж, молчаливое стеснение – личный выбор каждого. Хотя всему приходит конец. Настанут времена, когда вещи, лежащие в шкафу каменным грузом, все-таки его покинут. Они или продадутся за бесценок, или отправятся на благотворительность, или пойдут на половую тряпку. Конечно, все это намного дольше и проще, чем предложить прямо сейчас обмен подругам.

Дело мастера не боится

Когда-то в школе у нас были уроки труда, на которых нас учили шить. Как жаль, что немногие девочки ими интересовались! Ведь умение шить может очень пригодится в жизни. Так просто получить совершенно новую вещь из надоевшей старой, если немного ее видоизменить и перешить. Тоже самое касается и вещей, которые не подходят нам по размеру. К примеру, старое платье можно легко переделать в юбку, при этом даже кардинально изменив ее фасон. Из старых добрых джинс можно сделать капри, шорты, юбку или спортивную сумку. А сколько всего получится из хлопкового пуловера! В каких-то вещах можно изменить детали, вроде длины рукавов, красивой ки-рюши или обновленной горловины. Для многих таких изменений не нужна даже швейная машина, ведь, к примеру, кружевная лента все равно пришивается к подолу вручную! А если все же самостоятельно шить ну никак не получается, можно или попросить подруг/родственниц, или отдать вещи в ателье. В последнем варианте, конечно, все-таки придется потратить немного денег, но эта сумма будет ничтожно малой по сравнению с той, которая будет потрачена на покупку новой одежды.

Дарим мы, дарят нам



Как известно, все в этом мире возвращается: и добро, и зло, и одежда. Да-да, а почему бы не применить этот закон к собственному гардеробу? На просторах Интернета обитают десятки групп и объявлений с бесплатной одеждой, которую люди отдают безвозмездно. Все, что нужно, — предложить миру пару-тройку своих вещей абсолютно бесплатно, а затем выбрать себе взамен такую же бесплатную обновку. Кстати, отдавать можно не только одежду, но и ненужные книги, диски, обувь, посуду и тому подобное. Главное, чтобы в процессе не напала «жаба» и не испортила всю искренность процедуры. Иначе не видать ни бесплатной одежды, ни добра, ни спокойных ночей!

Купи-продай

Не самый быстрый, но самый приятный способ обновить свой гардероб — продать старые или ненужные вещи, а на вырученные средства приобрести обновку. Хотя б/у одежда продается задешево, все же некоторые средства выручить удастся. Продавая вещи, нужно придерживаться правил, описанных выше. А, точнее, одного из них — гнать прочь «жабу».

Иначе кофточка или юбочка, какой бы красивой она не была, будет продаваться годами, и деньги на обновку найдутся где-то в другом месте. Впрочем, продавать старое и покупать новое — самый грамотный способ обновления своего гардероба. Он привносит в жизнь гармонию, а в шкаф — порядок, ведь вещи не накапливаются тоннами, а исчезают и появляются.

Потенциально можно выделить и пятый способ обновления гардероба — объединить все вышеописанные способы вместе! Прямо сейчас выставить свою одежду для обмена, для продажи и для безвозмездного дарения. А пока одежду не разобрали, размышлять над ее чудесной трансформацией при помощи ниток и иглы. Ведь здорово же обновлять свой гардероб, правда? А если еще делать это и бесплатно — то мотивация увеличивается в разы!



ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ МОДНЫЕ ВЕЩИ В 2-5 РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ? – В загородных аутлетах.

Сейчас для этого необязательно ехать в другую страну. Как минимум 5 крупных аутлетов находятся в ближайшем Подмосковье. С учетом скакнувшего за последние годы курса евро, цены там уже такие же, как в каком-нибудь итальянском Серравалле-аутлет, а то и ниже.



– В комиссионных магазинах. Они разбросаны по всему городу в немалом количестве, чтобы не ехать вхолостую, в Интернете можно заранее ознакомиться с примерным ассортиментом. Есть обычные комиссионки, где надо перерыть кучу одежды, чтобы найти что-либо достойное, а есть специальные люкс-комиссионки, которые специализируются только на дорогих брендах. Там цены будут уже намного выше.



– В онлайн-группах по продаже одежды в Facebook, на сайтах avito, юла и пр. Группы популярнее, потому что, кроме продажи одежды, подразумевают еще и некий «междусобойчик» между женщинами – по сути, это настоящие сообщества модниц, которые и советом помогут, и вещь подходящую предложат. Кстати, там можно делать специальные запросы –«девушки, а предложите пальтишко красное». Ну и само собой – можно и нужно торговаться. А еще нужно четко соблюдать договоренности по встречам, примеркам, оплате – иначе рискуете попасть в черный список. Самые известные такие группы в Facebook – группа анонимных шопоголиков, гардероб на вынос.



Адреса крупнейших московских аутлетов



1. Vnukovo Outlet Village г. Москва, пос. Московский, дер. Лапшинка, вл. 8, корп.1, 8 км от МКАД по Киевскому шоссе

2. Outlet Village Белая Дача Московская Область, г. Котельники, Новорязанское шоссе 8, 4 км от МКАД.

3. Fashion House Аутлет Центр, Ленинградское шоссе, 14 км, деревня «Черная грязь».

4. Дисконт-центр «Орджоникидзе», ул.Орджоникидзе, 11

5. Торговый центр «Гвоздь»,ш. Волоколамское, 103



Кстати! Если брезгуете носить б\у вещи – при общении в онлайн-группах и на сайтах продаж специально укажите, что готовы приобретать только новые вещи, с бирками. Поверьте, и такого добра в шкафах московских модниц – навалом.



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