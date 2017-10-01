Здесь интересно

Фестиваль проводится по инициативе председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, детей и материнства, члена Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, заслуженной артистки России Дианы Гурцкой.



Цель проекта – социальная адаптация и интеграция в общество детей с серьезными нарушениями зрения через творчество. На фестивале юные незрячие и слабовидящие артисты выступают дуэтом с такими звездами российской и зарубежной эстрады, как Хосе Каррерас, Горан Брегович, Сергей Безруков, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Иосиф Кобзон, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев и многими другими.



В этом году Международный день солидарности с незрячими людьми совпал с открытием XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, чей лозунг «За мир, солидарность и социальную справедливость: уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!» стал сквозной темой благотворительного фестиваля. А днем ранее – 14 октября, юные артисты примут участие в параде по случаю открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Год за годом растет не только количество участников мероприятия, но и его география: в этом году в концерте выступят не только талантливые ребята из России и стран СНГ, но и юные артисты из Польши и Израиля.

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