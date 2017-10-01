Здесь интересно

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Спортцентр в Некрасовке приспособят для инвалидов
Центр физической культуры и спорта в районе Некрасовка по адресу: ул. Рождественская, д. 19, корп. 2 будет адаптирован для маломобильных групп населения..
В ходе ремонта в спортивном учреждении будет проведен комплекс мероприятий, направленный на создание комфортных условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в здании появится комплексная система средств информации и сигнализации об опасности, которая будет включать звуковую сигнализацию, визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения и мест доступности для маломобильных групп населения.
Главный вход в спортивный центр оборудуют пандусом с ограждениями. Также безбарьерный доступ маломобильных групп населения будет обеспечен в помещения раздевалок, душевых, санузлов и физкультурного зала. В раздевалках и душевых предусматриваются специально оборудованные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. При раздевалках появится пространство для маневрирования и размещения кресла-коляски.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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