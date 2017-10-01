Будем здоровы

«Доставка заключенных в бюро медико-социальной экспертизы для подтверждения группы инвалидности или для нового освидетельствования была для Федеральной службы исполнения наказаний очень сложной темой.

Нужно было обеспечить заключенного конвойной службой, транспортом и доставить каждого инвалида в свое определенное время. Мы заключили соглашение с бюро медико-социальной экспертизы. Теперь сотрудники медико-социальной экспертизы будут выезжать на территорию московских СИЗО и там проводить обследование людей с инвалидностью», – заявила Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

На сегодняшний день в столичных СИЗО содержатся 90 заключенных с инвалидностью. Среди них присутствуют и инвалиды первой группы, в том числе люди, неспособные к самообслуживанию.

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