Будем здоровы

В субботу и воскресенье сделать ребенку прививку или получить справку для учебного учреждения можно с 09:00 до 15:00.



Детские поликлиники Москвы продолжат работу в усиленном режиме. Оформить медицинскую справку для школы, детского сада или спортивной секции, а также сделать прививку от гриппа можно не только по будням с 08:00 до 20:00, но и в выходные — с 09:00 до 15:00. Особый режим работы поликлиник позволит избежать очередей и сделать посещение городских медучреждений комфортнее для детей и взрослых.

Записаться на прием к врачу можно через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) или по телефону: 8 (495) 539-30-00. Кабинеты выдачи справок и направлений открыты в каждой детской поликлинике столицы.

Прививку от гриппа можно сделать в любом из 188 прививочных кабинетов, открытых в детских поликлиниках. Процедура проводится только с согласия родителей ребенка или его законных представителей. Во время приема врач рассказывает о необходимости процедуры и возможных последствиях отказа от нее. На момент вакцинации ребенок должен быть здоров, поэтому перед процедурой ему необходимо пройти осмотр у педиатра. Кроме того, после введения вакцины в течение получаса за ребенком наблюдает врач (на случай аллергической реакции).

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