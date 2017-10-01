Образование/Карьера

Осенний месяц в этом году обещает стать поистине космическим. В октябре жителей Земли ждут два «звездопада» – 8 и 21 октября.



Однако наблюдению падающих звезд может помешать полная Луна. А вот условия для наблюдения метеоров Орионид 21 октября будут более благоприятны. 5 и 6 октября на утреннем предрассветном небе (4:20–6:20 по Мск) произойдет сближение Венеры и Марса, что представит собой красивое астрономическое зрелище. Луна в октябре будет видна с 1-го по 11-е октября – ночью, 12-13 октября – после полуночи, 14-18 – утром, а 22-31 – вечером. Полнолуние придется на 5 октября, а новолуние на 19 октября.

Из созвездий вблизи зенита находится созвездие Кассиопеи, напоминающее букву W. Ниже, к северо-западу от него – созвездие Цефея. К югу от Кассиопеи, высоко над горизонтом видно созвездие Андромеды, под которым расположилось созвездие Кита, а правее (западнее) Пегас. Большая Медведица поднимается над северной стороной горизонта к востоку, а Малая Медведица располагается над ней. Правее Лиры заходит Геркулес, а над ним Голова Дракона. На юго-востоке, низко над горизонтом, виден Орион, над ним – Телец, еще выше – Персей.



Слева от Персея – созвездие Возничего. На востоке высоко поднялось созвездие Близнецов, а под ним, вблизи горизонта, появилось созвездие с яркой желтоватой звездой Проционом.

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