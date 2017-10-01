Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) – выдающийся русский фотохудожник, ученый, изобретатель, педагог, создатель «Коллекции достопримечательностей России». Проехав в начале ХХ в. водными путями, железными и грунтовыми дорогами от Петербурга до Тобольска и от Мурманска до Туркестана, он создал единственную в своем роде цветную фотолетопись Российской империи. Мгновения текущей жизни и памятники прошлого, панорамы городов и пейзажи, запечатленные мастером, возвращают нам былое.

«Важная цель, которую преследует цветная фотография, – писал Прокудин-Горский, – оставить точный документ для будущего.



Мы имеем в руках драгоценное средство спасать от забвения все разрушающиеся памятники». На выставке впервые представлены уникальные фотографии, запечатлевшие самого Прокудина-Горского и сотрудников его лаборатории; документы об ученике и помощнике фотохудожника Николае Селиванове, продолжившем работу по цветной фотографии в советской России; материалы об организации работы в фотомеханической мастерской. Также в экспозиции можно увидеть наиболее полную коллекцию цветных видовых почтовых открыток Прокудина-Горского, отражающую самые ранние опыты цветной съемки (1903-1905).



Выставка продлится до 15 октября.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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