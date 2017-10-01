Афиша/Досуг

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Вокзалы расскажут все об истории железной дороги
2 октября на Ленинградском и Ярославском вокзалах открывается выставка «История железных дорог»..
АФИША
На ней будет представлено 30 репродукций старинных гравюр из
собрания Государственного исторического музея. Работы художников, которые стали
очевидцами
строительства первых в России железнодорожных путей, продемонстрируют впервые.
Экспозицию разместят в залах вокзалов недалеко от билетных касс. Пассажиры поездов, следующих в Ярославском и Ленинградском направлениях, смогут посетить ее до 1 февраля 2018 года включительно. Вход на выставку будет свободным.
«Выставка приурочена к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельской железной дороги, которое состоялось 30 октября 1837 года. Это совместный проект нашего музея и ОАО “РЖД”», — рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея.
На репродукциях гравюр пассажиры увидят первую железную дорогу, а также здания первых вокзалов и мостов. Кроме того, посетители экспозиции узнают, как в начале XIX века работали железнодорожники под дождем и снегом. Государственному историческому музею в этом году исполнилось 145 лет. Впервые за 30 лет он открыл для посетителей парадный вход на Красной площади.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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