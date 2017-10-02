За независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей региона. Об этом объявили местные власти после завершения голосования.

Явка составила 2,26 млн избирателей или 42,3%.

В Каталонии проживают 5,34 млн человек. По итогам голосования глава местного правительства Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы добились права на суверенитет. «Сегодня был день надежды, мы выиграли право стать независимой страной, управляемой как республика. Мы выиграли право на суверенитет», — подчеркнул Пучдемон, добавив, что открыт к контактам с Мадридом.

Ранее сообщалось, что Центральная власть королевства всячески пытался помешать проведению плебисцита. Против голосующих полицией были применены резиновые пули.

Число пострадавших приблизилось к тысяче.

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