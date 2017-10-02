В Москву вместе с супругой прибыл новый посол США в России Джон Хантсман.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон поприветствовала нового посла и ему жену в Twitter. "Добро пожаловать в Россию", – написала она.

За кандидатуру Хантсмана в качестве посла США в России 20 сентября проголосовал американский сенат. Российские власти также дали предварительное согласие на работу Хантсмана в столице.

Ранее Джон Хантсман заявил, что с нетерпением ждет начала работы в Москве

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