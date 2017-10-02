версия для печати

Персона

Джон Хантсман приступает к служебным обязанностям

Фото: AP/Lake Tribune Pool

Джон Хантсман приступает к служебным обязанностям

M24.ru 02 октября 2017г., 09:21

В Москве продолжит свою карьеру посол США Хантсман

.

В Москву вместе с супругой прибыл новый посол США в России Джон Хантсман.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон поприветствовала нового посла и ему жену в Twitter. "Добро пожаловать в Россию", – написала она.

За кандидатуру Хантсмана в качестве посла США в России 20 сентября проголосовал американский сенат. Российские власти также дали предварительное согласие на работу Хантсмана в столице.

Ранее Джон Хантсман заявил, что с нетерпением ждет начала работы в Москве

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Персона»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   