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Джон Хантсман приступает к служебным обязанностям
В Москве продолжит свою карьеру посол США Хантсман.
В Москву вместе с супругой прибыл новый посол США в России Джон Хантсман.
Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон поприветствовала нового посла и ему жену в Twitter. "Добро пожаловать в Россию", – написала она.
За кандидатуру Хантсмана в качестве посла США в России 20 сентября проголосовал американский сенат. Российские власти также дали предварительное согласие на работу Хантсмана в столице.
Ранее Джон Хантсман заявил, что с нетерпением ждет начала работы в Москвеберегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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