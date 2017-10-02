Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник слабым ростом основных индексов: ММВБ к 10:00 мск прибавил 0,07% к предыдущему закрытию и достиг 2078,58 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,20% до 1138,99 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Олег Шагов, котировки декабрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent «снизились в район $56,5 за баррель, оказавшись под давлением из-за вышедших данных статистики, указавших на возобновившийся рост буровой активности в США».

«Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня», — говорится в обзоре эксперта.

Он предполагает «в дальнейшем увидеть продолжение попыток» индекса ММВБ «выбраться из сложившейся во второй половине прошлой недели области консолидации, характерным признаком которой являются сравнительно невысокие обороты торгов».

«Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, происходящих событий и выходящих данных экономической статистики. Из числа последних сегодня стоит выделить ожидающиеся данные по деловой активности в производственном секторе России, Европы и США», — указывает Шагов.

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