В центре Москвы введут около 11 участков выделенных полос для общественного транспорта. По ним планируется запустить новые маршруты сети "Магистраль".

В среднем каждая "выделенка" будет не длиннее одного километра, а курсирующим по ним транспортом будут ежедневно пользоваться 700 тысяч москвичей.

По 11 новым полосам общей протяженностью 10,7 километра пролягут 46 маршрутов. Благодаря появлению коротких участков "выделенок" автобусы и троллейбусы получат приоритет в движении через перекрестки, что позволит избежать до 90 процентов причин сбоев и задержек в движении. При этом на движение остального транспортного потока это не повлияет.

Сейчас специалисты готовят новые выделенные полосы к вводу в эксплуатацию: наносят дорожную разметку, устанавливают необходимые дорожные знаки.

До конца года "выделенки" появятся на Баррикадной улице, Красной Пресне, Конюшковской улице, Боровицкой площади, улице Волхонка, Большом Москворецком мосту, Николоямской улице, в Лубянском проезде, на Лубянской площади, Площади Тверская Застава, Проспекте Мира, Пречистенке и на других участках.

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