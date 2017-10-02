Бюст певца Иосифа Кобзона установили в поселке Агинское Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

В 2017 году исполн 20 лет с тех пор, как Кобзон стал депутатом Госдумы от Агинского округа, рассказал член Совета Федерации РФ Баир Жамсуев. "И все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край, в высшем законодательном органе нашей страны.

Мы по праву гордимся им", – подчеркнул он.

Установку памятника приурочили к 80-летию округа, 45-летию со дня вручения округу ордена Дружбы Народов и 40-летию со дня вручения ордена Трудового Красного Знамени. В центре Агинского также появились бюсты Героя России Бабу-Доржо Михайлова и Героя Труда Российской Федерации Далая Гунгаева.

СМИ публикуют отрывки книги воспоминаний Кобзона "Я сам себе судья", которая охватывает более чем 70-летний период.

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