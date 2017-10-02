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Персона

Сфера медиабизнеса понесла непоправимую потерю

Фото: © СС0 Public Domain

Сфера медиабизнеса понесла непоправимую потерю

ИА «РОСБАЛТ» 02 октября 2017г., 11:09

Скончался один из крупнейших медиамагнатов современного медиабизнеса Сэм Ньюхауз

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Мировой глянец сегодня осиротел. В возрасте 89 лет скончался один из основателей и владельцев издательства Condé Nast Сэмюэл Ньюхауз-младший.

New Yorker, Vogue, Vanity Fair, GQ и еще десятки других громких имен — все эти журналы выходят под эгидой Condé Nast и известны во всем мире. Имя Ньюхауза известно не каждому, как и то, что долгие годы он боролся с тяжелой болезнью, которая, наконец, вынудила его оставить дела.

По данным Bloomberg, медиамагнат скончался в собственном доме, точная причина смерти пока не называется.

На протяжении долгого времени он являлся владельцем издательства вместе со своим братом Дональдом, а также занимал должность гендиректора Condé Nast в течение 40 лет вплоть до 2015 года. В 2016 году состояние Ньюхауза оценивалось в $13 млрд.

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