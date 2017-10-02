Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД. По словам мэра, это новая магистраль для пяти миллионов москвичей, проживающих в районах, расположенных между Ленинградским и Рязанским шоссе. "В следующем году хорда выйдет на МКАД и начнет работать как полноценная магистраль – дублер МКАД и Третьего транспортного кольца", – подчеркнул Собянин.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД началось в феврале 2016 года. Трасса хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД пройдет от существующего участка на пересечении с шоссе Энтузиастов, далее – с северной стороны Рязанского направления МЖД до выхода на МКАД (Косинская эстакада).

Этот участок хорды будет представлять собой бессветофорную магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении. Всего же построят 12,2 километров дорог, включая четыре километра основного хода по земле и шесть искусственных сооружений общей длиной 3,7 километра.

Эстакада № 1, эстакада № 1.1 и эстакада № 1.2 обеспечат бессветофорное движение на пересечении с железнодорожными путями Горьковского направления МЖД и съезды на улицу Кусковская.

Левая эстакада основного хода № 2 обеспечит заезд с проспекта Буденного и движение по прямому ходу СВХ в сторону МКАД. Правая эстакада № 2 обеспечит выезд на проспект Буденного и перспективное направление в сторону Рязанского проспекта вдоль путей МЦК. Эстакада № 3 обеспечит движение по прямому ходу СВХ.

Дополнительно будут построены либо реконстру​ированы съезды на прилегающую улично-дорожную сеть и подъездные дороги общей протяженностью 4,5 километра. Для удобства пешеходов в районе станции метро "Выхино" появится новый подземный переход. Еще два существующих пешеходных перехода – в районе железнодорожных платформ "Плющево" и "Вешняки" – реконструируют.

Со стороны жилой застройки в районе Кусковской улицы установят шумозащитные экраны высотой три метра и протяженностью более 1,5 километра. В настоящее время на участке СВХ от шоссе Энтузиастов до МКАД ведется строитель​ство/реконструкция дорожного полотна, пешеходных переходов и большинства искусственных сооружений.

Объект готов на 67 процентов. Строительство участка СВХ от шоссе Энтузи​астов до МКАД планируется завершить в 2018 году. Это позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на вылетные магистрали Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточные секторы МКАД и ТТК.

Также в результате значительно улучшится транспортная ситуация в юго-восточном и восточном секторах города, въезд в Москву станет проще для жителей районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, расположенных за МКАД, а также для жителей города Люберцы Московской области.

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