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Московская жизнь

ТиНАО оснастят газопроводом

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

ТиНАО оснастят газопроводом

Информационный Центр Правительства Москвы 02 октября 2017г., 12:13

Это строительство обойдется Москве в 17 млрд руб.

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Новую магистральную сеть газопровода планируется построить на присоединенных территориях до 2023 года, сообщает руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

«На эти цели будет выделено около 17 млрд рублей», - заявил Владимир Жидкин.

Он отметил, что в новых округах Москвы сохранилась старая газопроводная сеть «Мособлгаза».

«Однако это небольшие участки газопроводных сетей, к тому же они маленького диаметра. Нам для развития «Новой» Москвы необходимы большие объемы, следовательно, мы будем строить магистральный газопровод», - подчеркнул Владимир Жидкин.

Ранее глава департамента отметил, что для обеспечения всех потребителей «Новой» Москвы необходимо построить около 5 тысяч км газопроводов.

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