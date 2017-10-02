Московская жизнь
ТиНАО оснастят газопроводом
Это строительство обойдется Москве в 17 млрд руб..
Новую магистральную сеть газопровода планируется построить на присоединенных территориях до 2023 года, сообщает руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.
«На эти цели будет выделено около 17 млрд рублей», - заявил Владимир Жидкин.
Он отметил, что в новых округах Москвы сохранилась старая газопроводная сеть «Мособлгаза».
«Однако это небольшие участки газопроводных сетей, к тому же они маленького диаметра. Нам для развития «Новой» Москвы необходимы большие объемы, следовательно, мы будем строить магистральный газопровод», - подчеркнул Владимир Жидкин.
Ранее глава департамента отметил, что для обеспечения всех потребителей «Новой» Москвы необходимо построить около 5 тысяч км газопроводов.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.