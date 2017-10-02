Происшествия

Неизвестный, расстрелявший из автоматической винтовки посетителей концерта в Лас-Вегасе, мертв.

Как сообщил окружной шериф, число его жертв превысило 20 человек, среди них — один полицейский.

Пострадали более 100 человек.

Преступником оказался местный житель, его застрелила полиция.

Мужчина вел огонь с 32-го этажа гостиницы-казино Mandalay Bay. Сейчас силовики ищут женщину, замеченную рядом с ним.

Имеет ли инцидент террористическую природу, пока неизвестно.

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