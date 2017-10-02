Здесь интересно

В Стокгольме сегодня определится первый лауреат Нобелевской премии.

Шведская королевская академия наук назовет награжденного в области медицины. Фаворитом здесь, по данным Dagens Nyheter, является онколог Деннис Сламон (США). Он занимается, в частности, исследованиями в области лечения рака молочной железы.

Потом до конца недели оргкомитет объявит лауреатов «Нобелевок» по физике, химии и литературе.

9 октября определится обладатель премии в области экономики. Нобелевская премия мира будет объявлена в столице Норвегии Осло 6 октября.

Наблюдатели считают, что в этом году премия мира может быть присуждена организаторам «ядерной» сделки между Ираном и мировыми державами.

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