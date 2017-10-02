Здесь интересно

Во вторник, 3 октября, в 14.00 Музей Москвы примет в коллекцию уникальные фотографии столицы, сделанные с высоты 400 километров участниками экспедиций Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Здесь сошлись Земля и космос — такой вы Москву еще не видели, — говорит Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский. — Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть — пусть не своими собственными, но хотя бы глазами космонавта из иллюминатора МКС. Далекий, недостижимый космос станет для зрителя реальным, осязаемым».

«Удивительно, что космонавты, работая в сложнейших условиях, находят возможность видеть красоту и запечатлевать ее, — добавляет директор Музея Москвы Алина Сапрыкина. — Фотографии представляют большую художественную ценность, в 2018 году мы планируем провести выставку и познакомить с работами космонавтов всех посетителей нашего музея».

«Идея выставки в том, чтобы показать Москву прекрасную из космоса и днем, и ночью, любимую всеми нами. Она растет и развивается, преображается», — считает начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Герой России, летчик-космонавт Юрий Лончаков.

Музей Москвы получит подарок 3 октября, в юбилейный год 870-летия Москвы, накануне празднования 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли. Для космонавта Сергея Рязанского, который прямо сейчас находится на орбите, это событие имеет особое значение: его дед, Михаил Сергеевич Рязанский, был главным конструктором НИИ-885 и вместе с Сергеем Королевым участвовал в создании легендарного «Спутника-1».

С 2000 года, когда экипажи длительных экспедиций начали свою работу на Международной космической станции, на околоземной орбите побывали 54 долгосрочные экспедиции. Абсолютно все космонавты хранят в личных архивах фотографии Москвы, сделанные из космоса.

Возможно, самый необычный снимок — вид из космоса заснеженной Москвы — сделал Герой России, летчик-космонавт Юрий Гидзенко, участник 1-й экспедиции на МКС-1. И этот снимок также будет передан в коллекцию Музея Москвы.

«Когда снимаешь столицу с МКС, она помещается в кадре целиком, — объясняет Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. — Однако сделать удачный снимок удается не всегда: нужна солнечная погода на Земле. Есть еще одна сложность: Москва расположена чуть выше орбиты нашего полета, и поэтому мы видим ее почти всегда под углом. Начиная с апреля 2017 года, город практически всегда был закрыт тучами. И только в середине лета, уже в самом конце экспедиции, мне удалось сделать замечательные фотографии».

В торжественной церемонии передачи фотографий в музейную коллекцию примут участие 19 Героев России — в том числе летчики-космонавты Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Сергей Крикалев, Борис Волынов, Олег Кононенко, Юрий Гидзенко, Андрей Борисенко и другие.

Мероприятие откроют директор Музея Москвы Алина Сапрыкина и руководитель Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Герой России, летчик-космонавт Юрий Лончаков. Также выступят представители госкорпорации «Роскосмос» и Правительства Москвы.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей