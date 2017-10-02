Путешествие

Британская авиакомпания Monarch Airlines в связи с экономическими трудностями временно прекратила полеты, пострадали 110 тыс. находящихся за рубежом пассажиров, отменено также 300 тыс. бронирований.

«Мы, к сожалению, должны объявить, что компания приостанавливает полеты», — цитируют СМИ заявление Monarch Airlines.

«Это крупнейшая британская авиакомпания, когда-либо оказывавшаяся под внешним управлением», — отметили в Управлении гражданской авиации Соединенного Королевства. По его информации, британское правительство обратилось с просьбой к ведомству зафрахтовать более 30 самолетов для перевозки авиапассажиров на родину.

Согласно заявлению министерства транспорта и МИД, власти Великобритании начали крупнейшую в мирное время операцию с целью возвращения пострадавших пассажиров на Британские острова.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей