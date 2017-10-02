Будем здоровы

В период со 2 по 16 октября специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа. Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства могут предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам могут грозить четыре вируса гриппа.

«В этом году мы ждем новый штамм вируса A (H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А (H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B», — уточнила она.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей