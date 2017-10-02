Образование/Карьера

Оригинально поздравить учителей с профессиональным праздником и поблагодарить их за бесценный труд в социальных сетях - с такой инициативой выступили учащиеся московских школ в начале учебного года. Об этом сообщил председатель Молодежной Ассоциации руководителей образовательных организаций Илья Бронштейн.

«Московские школьники предложили провести в социальных сетях акцию «Мой любимый учитель», приуроченную ко Дню учителя, и мы поддержали эту идею. Необычный флешмоб пройдет в течение недели: с 29 сентября по 6 октября», - отметил он.

По словам Ильи Бронштейна, в рамках Недели благодарности поздравить педагогов с праздником сможет каждый желающий, опубликовав в социальных сетях пост про любимого учителя и прикрепив фотографию или видео с хештегами: #мойлюбимыйучитель и номером школы (например: #любимыйучитель #школа123).

Все благодарности, полученные от столичных учеников, Департамент образования Москвы направит учителям школ столицы.

Всемирный день учителя отмечают 5 октября. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Ранее в России День учителя отмечался в первое воскресенье октября.

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