Политика
«Закон Яровой» способствует сокращению телеком-услуг от иностранцев
ИИИ констатирует факт ограничения деятельности ряда иностранных компаний по «Закону Яровой».
Российские структуры зарубежных операторов связи также попадают под требования «закона Яровой» по хранению данных. Об этом говорится в отчете Института исследований интернета (ИИИ).
«Иностранные компании, имеющие в России лицензию оператора по предоставлению услуг связи от фиксированной до голосовой, могут попадать под требования „пакета Яровой“ и, как следствие, нести риски, связанные с нарушением норм иностранного права», — поясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Речь идет о предполагаемом нарушении европейского регламента «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных» (GDPR). Регламент ЕС устанавливает избирательное хранение данных пользователей для целей обеспечения национальной безопасности при условии их согласия на обработку персональных данных.
В ИИИ отмечаю, что необходимость исполнения требований «закона Яровой» и одновременно GDPR может привести к сокращению присутствия иностранных компаний на российском рынке телеком-услуг, если не к полному их уходу.
Под действие «закона Яровой» также могут попадать сайты иностранных СМИ (BBC, CNN и другие) или торговые онлайн-площадки, которые проводят регистрацию пользователей, считает член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ Никита Куликов.
Сейчас в реестре организаторов распространения информации, попадающих под «закон Яровой», около 96 ресурсов, включая российские интернет-компании, мессенджеры, соцсети, почтовые и поисковые сервисы, которые действуют и в ЕС, а также иностранные компании, которых пока около десяти. В их числе WeChat, Threema, Telegram, сервис знакомств Badoo, американский видеохостинг Vimeo, Opera Software и несколько файлообменников.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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