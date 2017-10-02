Российские структуры зарубежных операторов связи также попадают под требования «закона Яровой» по хранению данных. Об этом говорится в отчете Института исследований интернета (ИИИ).

«Иностранные компании, имеющие в России лицензию оператора по предоставлению услуг связи от фиксированной до голосовой, могут попадать под требования „пакета Яровой“ и, как следствие, нести риски, связанные с нарушением норм иностранного права», — поясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Речь идет о предполагаемом нарушении европейского регламента «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных» (GDPR). Регламент ЕС устанавливает избирательное хранение данных пользователей для целей обеспечения национальной безопасности при условии их согласия на обработку персональных данных.

В ИИИ отмечаю, что необходимость исполнения требований «закона Яровой» и одновременно GDPR может привести к сокращению присутствия иностранных компаний на российском рынке телеком-услуг, если не к полному их уходу.

Под действие «закона Яровой» также могут попадать сайты иностранных СМИ (BBC, CNN и другие) или торговые онлайн-площадки, которые проводят регистрацию пользователей, считает член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ Никита Куликов.

Сейчас в реестре организаторов распространения информации, попадающих под «закон Яровой», около 96 ресурсов, включая российские интернет-компании, мессенджеры, соцсети, почтовые и поисковые сервисы, которые действуют и в ЕС, а также иностранные компании, которых пока около десяти. В их числе WeChat, Threema, Telegram, сервис знакомств Badoo, американский видеохостинг Vimeo, Opera Software и несколько файлообменников.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей