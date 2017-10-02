Путешествие
Капиталовложения в туризм Северного Кавказа обеспечит туристический кластер
Бюджетные средства гарантируют стабильное развитие части туристической отрасли на Северном Кавказе.
Развитие туристического кластера на Северном Кавказе потребует 17,6 млрд рублей из бюджета до конца 2020 года. Такие данные, следуют из паспорта госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.
Меры предусматривают создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в регионе, привлечение средств инвесторов, что должно исключить дополнительное бюджетное финансирование.
Планируется, что увеличится протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс. Если в конце 2017 года она составит 967 метров, то по итогам 2018 года — 10 тыс. 689 метров. Данных по остальным годам в документе не приводится.
Предусматривается, что резиденты особых экономических зон туристического кластера Северного-Кавказа вложат в инвестпроекты в 2017 году более 144 млн рублей, в 2018 году — почти 2,8 млрд рублей, в 2019 году — 4 млрд рублей и почти столько же в 2020 году. В результате по итогам 2020 года в туристической отрасли региона будет создано почти 1,7 тыс. рабочих мест, а объем выручки от продажи продукции за вычетом НДС и акцизов составит по итогам 2020 года почти 2,5 млрд рублей.
В 2013 году сообщалось, что около 60 млрд рублей выделит правительство Российской Федерации на развитие инфраструктуры туристического кластера Северного Кавказа. Однако по результатам мониторинга строительства туристического кластера в северокавказском регионе Счетная палата пришла к выводу, что средства, выделенные государством на кластер, почти не расходуются по назначению и процесс строительства стоит на месте.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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