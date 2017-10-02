Путешествие

Развитие туристического кластера на Северном Кавказе потребует 17,6 млрд рублей из бюджета до конца 2020 года. Такие данные, следуют из паспорта госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

Меры предусматривают создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в регионе, привлечение средств инвесторов, что должно исключить дополнительное бюджетное финансирование.

Планируется, что увеличится протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс. Если в конце 2017 года она составит 967 метров, то по итогам 2018 года — 10 тыс. 689 метров. Данных по остальным годам в документе не приводится.

Предусматривается, что резиденты особых экономических зон туристического кластера Северного-Кавказа вложат в инвестпроекты в 2017 году более 144 млн рублей, в 2018 году — почти 2,8 млрд рублей, в 2019 году — 4 млрд рублей и почти столько же в 2020 году. В результате по итогам 2020 года в туристической отрасли региона будет создано почти 1,7 тыс. рабочих мест, а объем выручки от продажи продукции за вычетом НДС и акцизов составит по итогам 2020 года почти 2,5 млрд рублей.

В 2013 году сообщалось, что около 60 млрд рублей выделит правительство Российской Федерации на развитие инфраструктуры туристического кластера Северного Кавказа. Однако по результатам мониторинга строительства туристического кластера в северокавказском регионе Счетная палата пришла к выводу, что средства, выделенные государством на кластер, почти не расходуются по назначению и процесс строительства стоит на месте.

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