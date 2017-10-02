Образование/Карьера

27 сентября на базе Московского центра качества образования прошло первое в этом учебном году заседание по аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории.

Комиссия принимает решения об аттестации педагогов, оценивая результаты их работы по единым прозрачным параметрам, отражающим достижения учащихся и вклад педагога в развитие системы столичного образования.

На первое заседание Городской аттестационной комиссии этого года было подано более 2300 заявлений. Одним из первых был рассмотрен вопрос об установлении квалификационной категории учителям, получившим гранты за вклад в реализацию проекта "Московская электронная школа". По итогам заседания более чем 60 педагогическим работникам были установлены квалификационные категории. На заседаниях прошлого учебного года комиссией было рассмотрено более 17,5 тысяч заявлений педагогов.

Кроме того, на заседании комиссии был утвержден новый упрощенный алгоритм аттестации на высшую квалификационную категорию для учителей, награжденных в межаттестационный период почетным знаком города Москвы «Заслуженный учитель города Москвы».

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