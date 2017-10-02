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Происшествия
«Новая Москва» стала местом ДТП со смертельным исходом
Жертвой аварии на Калужском шоссе стал один человек. По предварительным данным он скончался..
Смертельное ДТП произошло в поселении Михайлово-Ярцевское в «новой Москве».
ДТП с участием Mitsubishi Pajero было зафиксировано на Калужском шоссе. В результате аварии иномарка перевернулась.
По предварительным данным, погиб один человек. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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