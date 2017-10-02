Происшествия

Смертельное ДТП произошло в поселении Михайлово-Ярцевское в «новой Москве».

ДТП с участием Mitsubishi Pajero было зафиксировано на Калужском шоссе. В результате аварии иномарка перевернулась.

По предварительным данным, погиб один человек. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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