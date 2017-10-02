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Происшествия

«Новая Москва» стала местом ДТП со смертельным исходом

Фото: © Фото ИА «Росбалт», Иван Шалёв

«Новая Москва» стала местом ДТП со смертельным исходом

ИА «РОСБАЛТ» 02 октября 2017г., 15:33

Жертвой аварии на Калужском шоссе стал один человек. По предварительным данным он скончался.

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Смертельное ДТП произошло в поселении Михайлово-Ярцевское в «новой Москве».

ДТП с участием Mitsubishi Pajero было зафиксировано на Калужском шоссе. В результате аварии иномарка перевернулась.

По предварительным данным, погиб один человек. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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