С 1-10 октября в столице пройдет Московский Международный фестиваль моноспектаклей SOLO. Организаторами мероприятия в 10-й раз выступают Театральный центр "На Страстном" и Союз театральных деятелей России.

За время фестиваля будет представлено 18 театров, которые познакомят зрителей с поэзией и документальным театром, фантастикой и "эксплуатационным" кино, новой драмой и инсценировкой прозы. Программу X фестиваля SOLO откроет постановка театра Elledieffe-Teatro Elicantropo "Мышелов" - в ее основе - пьеса Энцо Москати, написанная после землетрясения в Неаполе в 1980 году.

Собственные оригинальные постановки представят труппы из Франции (спектакль по роману Гюго "Человек, который смеется"), Греции ("Одиссей. Красная рапсодия Х"), Германии, Великобритании, Польши, Грузии. Россию на фестивале SOLO представит Театр на Таганке, Театр на Малой Бронной, коллективы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Томска, Скопина.

Одним из событий станет выступление коллектива "Коляда-театра" - труппа представит моноспектакль по роману "Долорес Клейборн", единственную в мире сценическую версию книги Стивена Кинга.

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